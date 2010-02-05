Beşiktaş, 'Gençler'i 4-1'le geçti

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BEŞİKTAŞ: 4 – GENÇLERBİRLİĞİ: 1

Ligde 20. haftanın ilk maçında İnönü Stadı'nda Beşiktaş ile Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.Beşiktaş'ta sürpriz kadrolarda tanıdığımız teknik direktör Mustafa Denizli'nin rahatsızlığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alan yardımcı antrenör Tayfur Havutçu geçtiğimiz hafta kazanılan Antalyaspor maçının kadrosuyla sahaya çıkmıştı.Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Ferrari ve Hakan Arıkan ile Serdar Özkan, Uğur, Korcan ve cezalı İbrahim Kaş kadroda yer almadı.Gençlerbirliği'nde teknik direktör Thomas Doll ise genelde ilk onbirde şans tanıdığı Hurşut Meriç, Sandro ve Tozo ile maça başlamamıştı. Defans dörtlüsünü hiçbir zaman bozmayan Alman hoca, sadece orta sahada değişikliğe gitmişti.Beşiktaş maça iyi başladı ve ilk dakikalarda Gençlerbirliği kalesinde etkili olduğu görüldü. Siyah-beyazlıların en önemli atağı ise günün başarılı ismi Tabata'nın ara pasında Nihat ile gelişti. Bu oyuncu kaleci Serdar Kulbilge'nin üstünden aşırtma vuruşuyla gol bulmaya çalışsa da kaleci Serdar buna izin vermedi.Gençlerbirliği zaman zaman Burhan Eşer ile hızlı çıktığı anlarda etkili olurken, bu pozisyonlarda günün formsuz ismi Kahe ve Mustafa Pektemek başarılı olamıyordu.Siyah-beyazlı takım Nihat ve Bobo organizasyonunda defans oyuncusu Sivok'un 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve bu gol ilk yarının sonucu oldu.Gençlerbirliği, ilk yarının sonlarında oyuna dahil olan Hurşut'un mükemmel golüyle 52 dakikada beraberliği yakaladı.Beşiktaş'ta Tayfur Havutçu 63. dakikada Nihat ve Tello'yu oyundan alıp, yerlerine Yusuf Şimşek ve Holosko'yu sahaya sürdü.Bu oyuncuların girmesiyle ev sahibi takım iyice rakibe oyununu kabul ettirmeye başladı ve 78. dakikada Beşiktaş Bobo ile tekrar öne geçti.Bu golden 2 dakika sonra Holosko sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkartan golü attı.Maçın bu skorla bitmesi beklenirken günün en başarılı isimlerinde Tabata müthiş golüyle skoru 4-1'e getirdi.Maçta başka gol olmayınca maç 4-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 38'e çıkartırken, Gençlerbirliği ise 30 puanda kalmış oldu.İnönü StadıBünyamin Gezer, Mustafa Emre Eyisoy, Alper UlusoyRüştü xx, Ekrem Dağ xx, Sivok xxx, İbrahim Toraman xxx, İbrahim Üzülmez xxx, Nihat xx (Dk. 63 Holosko xxx), Fink xx, Ernst xxx, Tello xx (Dk. 63 Yusuf Şimşek xx), Tabata xxxx, Bobo xxSerdar Kulbilge xx, Orhan Şam xx, Radeljic xx, İlhan Eker xx, Aykut xx, Burhan Eşer xx, Cem Can x (Dk. 45 Hurşut xx), Kerem x, Harbuzi x, Mustafa Pektemek xx, Kahe xDk. 33 Sivok, Dk. 78 Bobo, Dk. 80 Holosko ve Dk. 88 Tabata (Beşiktaş), Dk. 52 Hurşut (Gençlerbirliği)