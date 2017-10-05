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Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

05 Ekim 2017 23:04

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Başkan Fikret Orman\'ın da bir bölümünü izlediği antrenman basına kapalı olarak yapıldı ve 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5\'e 2 çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitroviç, Medel, Babel ve Orkan Çınar katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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