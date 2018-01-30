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Spor

Beşiktaş Gençlerbirliği maçından notlar

Şenol Güneş'ten kupa rotasyonu Vagner Love yedek Cyle  Larin tribünde ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor

30 Ocak 2018 23:46

Şenol Güneş\'ten kupa rotasyonu

Vagner Love yedek Cyle  Larin tribünde

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş Gençlerbirliği karşısında rotasyona gitti. Fabricio, Adriano, Quraesma, Pepe ve Talisca gibi as oyuncuları dinlendiren Güneş forvet hattında Negredo\'dan vazgeçmedi. Kalede Tolga Zengin\'e şans veren tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Medel, Vida ve Caner Erkin\'den oluşturdu. Orta ikilide Necip ve Tolgay Arslan görev alırken hücumda Lens, Babel, Mustafa Pektemek ve Negredo yer aldı.
Siyah Beyazlıların yedek kulübesinde ise Fabricio,Quaresma,Adriano,Pepe,Oğuzhan,Fatih,Talisca,Vagner Love ve Utku yer aldı.
VAGNER LOVE YEDEK CYLE  LARİN TRİBÜNDE
Beşiktaş\'ın yeni transferi Vagner Love Gençlerbirliği karşısında kadroya alındı ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Takımla beraber ısınmak için sahaya çıkan Love\'a Siyah Beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken Brezilyalı golcü taraftarları selamladı ve yumruk şov yaptı. Bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise lisans işlemleri yetişmediği için müsabakayı tribünden izledi.

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