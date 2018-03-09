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Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi

09 Mart 2018 22:56

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında yarın Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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