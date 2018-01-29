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Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

29 Ocak 2018 23:38

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın akşam saat 20:30\'da Vodafone Park\'ta Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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