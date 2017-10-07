Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5\'e 2 çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan; Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Quaresma, Pepe, Tosic, Mitrovic, Medel, Babel ve Orkan Çınar katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarını izinli geçirecek ve hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00 ve 17.00\'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.