Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kara Kartal, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Beşiktaş, Mustafa Pektemek'in art arda çektiği 3. şutta golü buldu ve Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı Pektemek'in attığı tek golle üstün kapattı.

Gençlerbirliği, maçın 52. dakikasında Deniz Yılmaz'ın ayağından beraberlik golünü yakaladı.

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'a yapılan hareket sonrasında penaltı kazandı. Alvaro Negredo, penaltıyı gole çevirdi ve takımını tekrar öne geçirdi.

Sonradan oyuna giren Anderson Talisca, Gençlerbirliği kalecisi Johannes Hopf'un büyük hatasını affetmedi. Talisca, harika bir aşırtma vuruşla pozisyonu gole çevirdi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Böylece siyah-beyazlılar ikinci maç öncesi avantajı kapmış oldu.



Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşmada Serkan Çınar düdük çalacak. Ayrıca Beşiktaş cephesinden gelen sürpriz bir kararla dün transfer edilen Vagner Love, maç kadrosuna dahil edildi. Love, karşılaşmaya yedek oyuncu olarak çıkıyor.



Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.



Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.



Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.