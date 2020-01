Beşiktaş gelirlerini katlamaya devam ediyor

En büyük hasılat Şampiyonlar Ligi\'nden

Kartal Yuvası her sene ciroyu katlıyor

Hüseyin Mican: \'\'5 senede 50 bin formadan 400 bin forma satışına ulaştık\'\'

ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Süper Lig\'de kazandığı başarıların yanı sıra, Şampiyonlar Ligi sayesinde de gelirlerini katlamaya devam ediyor.

Şampiyonluk payı, yayın gelirleri, Kartal Yuvası satışları ve sponsorluk gelirlerine Şampiyonlar Ligi\'nden gelen hasılatın da eklenmesiyle geçtiğimiz sezonu 13 yıl aradan sonra ilk kez 4.7 milyon TL dönem karıyla kapatan Siyah Beyazlılar, bu sezonki gelirlerle karlılık oranını daha da artırmayı hedefliyor.

EN BÜYÜK HASILAT ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDEN

Şampiyonlar Ligi\'ne katılmanın Avrupa ve dünyada popülerliği artırması bir yana, kulüp gelirlerinde de en önemli paya sahip olduğu artık bilinen bir gerçek.

Lig şampiyonunun doğrudan katıldığı devler arenasının grup aşamasında kalınsa bile yıllık 30-35 milyon Eurolara ulaşan bir rakamı kulüp kasasına sokması bu ligin önemini her açıdan gözler önüne seriyor.

Siyah Beyazlılar geçen sezon Şampiyonlar Ligi\'nden, gruplardan çıkamamasına rağmen artan paylar, katılım, yayın geliri ve stat hasılatı ile beraber 32 milyon Euro\'ya yakın bir para kazanmıştı. Bu sezon iki maçta kazanılan 6 puan ve gruptan çıkma şansının artması geçen sezonki gelirin geçileceğini net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Geçen sezon grup aşamasında 1 galibiyet ve 4 beraberliğe 3.5 milyon Euro prim alan Siyah Beyazlılar, daha şimdiden 2 galibiyetle 3 milyon Euro prim kazandı. Kara Kartallar kalan dört maçta gruptan çıkmayı başarırsa doğrudan 9 milyon Euro daha ek gelire sahip olmanın yanı sıra, galibiyet primleri ile de 12-13 milyon Euro\'yu aşan gelirin daha sahibi olacak ve geçen sezonki 32 milyonluk geliri 45 milyon Euro\'ya kadar çıkaracak.

KARTAL YUVASI HER SENE CİROYU KATLIYOR

Beşiktaş\'ın gelir kalemlerinde en büyük paylardan biri de Kartal Yuvası gelirleri.

Fikret Orman\'ın başkanlığa seçildiği 2012 yılından bu yana takımın başarısı ile doğru orantıda seyreden Kartal Yuvası\'nın şimdiki ciroları o zamanlar çoğu taraftara ve kongre üyesine hayal gibi geliyordu.

2012 senesinde 11 milyon lira toplam cirosu olan Kartal Yuvaları geçen sezon 78 milyon ciroya ulaştı. Bu sezon için bütçesini 115 milyon Lira olarak belirleyen Kartal Yuvaları\'nın hedefi ise bu rakamı da geçerek 150 milyon Lira ciro yapmak. Ligin henüz 7. haftası olması ve ürünlerin geçen seneye göre 1 ay daha geç satışa sunulmasına rağmen şimdiden ulaşılan 50 milyon Liralık ciro, 150 milyon hedefinin tutturulması için büyük ümit vaat ediyor.

HÜSEYİN MİCAN: \'\'5 SENEDE 50 BİN FORMADAN 500 BİN FORMA SATIŞINA\'\'

Beşiktaş Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetici Hüseyin Mican, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \'\'Her gün büyüyen ve gelirlerini artıran Kartal Yuvalarına sahibiz. Beş senede ciromuzu 11 milyondan 78 milyona, forma satışımızı da 50 binden 400 bine çıkardık. Hedefimiz bu sezon 500 bin forma satmak\'\' diye konuştu.

Mican, planlı ve programlı bir çalışma ile bu sonuçlara ulaştıklarını kaydederken, \'\'Çok titiz, planlı ve tamamen profesyonellerden oluşan bir ekibimiz var. Kartal Yuvalarındaki ürün sayısını ve potansiyelini çoğalttık, taraftarımızın günlük hayatta da giyebileceği ürünlerle, Kartal Yuvalarının da sayısını artırarak bu rakamlara ulaştık. 5 sene önce 11 milyon olan ciroyu geçen sezon 78 milyon ile tamamladık. Bu sene için 115 milyon bütçe belirledik ama hedefimiz 150 milyon ciro yapmak. Forma satışlarımız da çok iyi gidiyor. Yine 5 sene önce 50 bin forma satarken geçen seneyi 400 bin ile tamamladık ve hedefimizi 500 bin olarak koyduk. Zaman açısından değerlendirirsek geçen sene formaları satışa sunduğumuz ilk 3.5 ayda 90 bin satmıştık. Bu sene bir ay daha geç satışa sunduk ve 2.5 ayda 220 bin forma sattık. Bu tabi bizi çok mutlu ediyor ve 500 bin hedefimize ulaşma yolunda bizi çok umutlandırıyor\'\' dedi.

Taraftarların Beşiktaş\'ı her zaman sahiplendiğini belirten Mican, \'\'Biz ne yaparsak yapalım taraftarımız bizi sahiplenmez ise çalışmalarımız boşa gider. Ama Beşiktaş\'ın öyle bir taraftarı var ki, Kartal Yuvası ürünleri konusunda da büyük bir sahiplenme ile bize destek oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Korsan ürünlerle mücadelemizde çok destek verdiler ve lisanslı ürünler alarak bizleri bu noktalara getirdiler. İnşallah onların desteği ile ilk başta söylediğim forma satışı ve ciro konusundaki hedeflerimize ulaşacağız\'\' diyerek Siyah Beyazlı taraftarlara teşekkür etti.