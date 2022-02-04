Beşiktaş, Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Gedson Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüp, Benfica'ya 6 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 50 pay verecek. Oyuncunun sözleşmesi 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Beşiktaş, Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50% olarak paylaşılacaktır."