Beşiktaş, Geçlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 8\'inci haftasında Gençlerbirliği ile Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Quaresma, Pepe, Tosic, Medel, Babel ve Orkan Çınar katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

TOLGA ZENGİN\'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin\'in doğum günü, Gençlerbirliği maçı için yapılan idman öncesinde kesilen pastayla kutlandı.

Doğum günü pastasını Boyko ve Aras ile kesen Zengin, \"Benim için bugünün en büyük hediyesi iki arkadaşımızın tekrar aramızda olması\" diye konuştu. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Tolga Zengin\'e yeni yaşında mutluluklar diledi.

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