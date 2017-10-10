T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Geçlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

10 Ekim 2017 22:14

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 8\'inci haftasında Gençlerbirliği ile Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Quaresma, Pepe, Tosic, Medel, Babel ve Orkan Çınar katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, 5’e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
TOLGA ZENGİN\'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin\'in doğum günü, Gençlerbirliği maçı için yapılan idman öncesinde kesilen pastayla kutlandı.
Doğum günü pastasını Boyko ve Aras ile kesen Zengin, \"Benim için bugünün en büyük hediyesi iki arkadaşımızın tekrar aramızda olması\" diye konuştu. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Tolga Zengin\'e yeni yaşında mutluluklar diledi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LiginGençlerbirliğiCumaBasınaAntrenmanaQuaresma Pepe Tosic Medel BabelOrkanTeknikGüneşAntrenmanSiyahbeyazlıTOLGA ZENGİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI BeşiktaşTolga ZenginDoğumBoykoArasZenginFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24