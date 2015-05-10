Maç sona erdi: Beşiktaş 1 - Gaziantepspor 1

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu 30. haftasında, liderlik mücadelesindeki Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u ağırladığı maç, 1-1 berabere sonuçlandı. Tolga Özkalfa'nın hakemliğini yaptığı maçta Beşiktaş, liderlik mücadelesinde zirveye çıkmak için elde ettiği şansı kötü kullandı. Gaziantepspor'la berabere kalan siyah beyazlılar, liderlik mücadelesinde büyük yara aldı.

Maçın ilk golünü 7. dakikada (Jose Sasa) atan Beşiktaş'ta, yakalanan pozisyonlarda top bir türlü ağlarla buluşturulamayınca Gaziantepspor 44. dakikada John Chibuike'nin attığı golle beraberliği yakaladı.

Siyah beyazlıların ikinci yarıda birçok pozisyon kaçırması, taraftarların tepkisini çekerken, Gaziantepspor 90+5'te çok net bir pozisyonda golü kaçırdı.

Takımların ilk 11'leri şu şekildeydi:

Beşiktaş: Günay, Serdar, Sivok, Ersan, Motta, Atiba, Tolgay, Gökhan, Sosa, Olcay, Demba Ba

Gaziantepspor: Eray, Gökhan, Şenol, Chico, Arokoyo, Barış, Vranjes, Emre, Chibuke, Camara, Muhammet