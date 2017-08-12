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Spor

Beşiktaş, Gary Medel transferini resmen duyurdu

Siyah-beyazlılar, Şilili savunmacının transferini KAP'a bildirdi

12 Ağustos 2017 15:07

Savunmaya takviye amacıyla Gary Medel ve kulübü Inter ile anlaşan Beşiktaş, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken, transfere harcanan para hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

"Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Oyuncu ile 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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