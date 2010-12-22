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Spor

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BİTİRDİ İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2010 01:43

-BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - ULEB Avrupa Kupası (B) Grubu'ndan çıkma şansını geçen hafta aldığı yenilgiyle yitiren Beşiktaş Cola Turka, son maçında, Almanya'nın BG Goettingen takımını uzatmada 91-86  yendi.  Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 4. dakika 8-7 Beşiktaş Cola Turka lehine geçildi. Peş peşe iki üçlükle öne geçen konuk ekibe Bekir ve Cevher'in sayılarıyla karşılık veren siyah-beyazlılar, ilk periyodu 24-18 önde tamamlandı. Periyotta Bekir 15, Cevher 7 sayı kaydetti.  İkinci periyotta konuk ekip dış şutlardan bulduğu sayılarla farkı kapadı. 14. dakika 29-29 eşitlikle, 16. dakika 34-36 konuk ekip lehine geçildi. Cevher ve İsmail'in sayılarıyla yeniden öne geçen Beşiktaş Cola Turka, devreyi 44-39 önde kapadı.  İkinci devreye 8-2'lik seriyle başlayan Beşiktaş Cola Turka, Chatman'ın skorer oyunuyla farkı artırdı. 28. dakikada 12 sayılık farka (58-46) ulaşan siyah-beyazlılar son çeyreğe 60-51 önde girdi.  Son periyotta BG Goettingen Scott'un pota altından ürettiği sayılarıyla farkı kapayıp, 35. dakikada skoru 66-66'ya getirdi. İki takım da üstünlük kurmak için büyük gayret gösterirken Beşiktaş Cola Turka, son dakikaya Cevher'in üç sayılık atışıyla 77-74 önde girdi. Karşılıklı faul atışlarının ardından konuk ekip, bitime 10 saniye kala Meeks'in sayısıyla eşitliği yakaladı. Beşiktaş Cola Turka'nın son hücum şansında Chatman topu kaptırınca maçın normal süresi 79-79 eşitlikle tamamlandı.  Uzatma devresinde etkili oynayan Beşiktaş Cola Turka, Cevher ve Chatman'ın sayılarıyla son dakikaya 89-84 önde girdi ve karşılaşmayı da 91-86 kazanmayı başardı. Sakat olan Beşiktaş Cola Turka'nın yıldız oyuncusu Allen Iverson, karşılaşmayı tribünden izledi. Karşılaşmada, bir grup BG Goettingenli taraftar da takımlarına destek verdi.  Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, sakatların çokluğu nedeniyle forma giyen genç oyuncular Mustafa Akın Bergensa ve İsmail başarılı oyunlarıyla dikkati çekti. Salon: BJK Cola Turka Arena Hakemler: Spiros Gkontas xx (Yunanistan), Sergiy Chebyshev xx (Ukrayna), Oskars Lucis xx (Letonya) Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 22, Bekir xxx 20, Mustafa Abi xx 8, Cevher xxxx 27, Ogilvy xx, İsmail xxx 9, Murat xx 3, Mustafa Akın Bergansa xx 2  BG Goettingen: Kulawick xx 10, Meacham xx 7, Boone xx 6, Scott xxx 14, Meeks xxx 17, Waleskowski xx 6, Dale xx 5, Tetzner xx, Raffington xx 15, Jordan xx 6, Adler x  5 Faul Alanlar: 41.45 İsmail, 42.07 Ogilvy (Beşiktaş Cola Turka), 38.11 Bone, 44.1 Waleskowski (BG Goettingen)  1. Periyot: 24-18 Devre: 44-39  3. Periyot: 60-51 Normal Süre: 79-79

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