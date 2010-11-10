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Spor

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 15:29

-BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Bank Asya Birinci Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalıp lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanıp moral bulmayı ve grup maçlarına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İlker Meral yönetecek.  Beşiktaş'ta Ekrem Dağ, Mert Nobre, Matteo Ferrari, Rıdvan Şimşek ile Tomas Zapotocny sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılar, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı için yarın sabah özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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