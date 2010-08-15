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Spor

BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BAŞLADI İZMİR (A.A)

15 Ağustos 2010 15:52

-BEŞİKTAŞ GALİBİYETLE BAŞLADI İZMİR (A.A) - 14.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.  İkinci yarıya Beşiktaş golle başladı. 46. dakikada Guti'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda ceza alanında topla buluşan Bobo'nun vuruşunda meşin yuvarlak, Bucaspor ağlarına gitti: 1-0. 59. dakikada Querasma'nın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta kaleci Carlos, topu kornere çeldi. 65. dakikada Beşiktaş savunmasından topu kapan Mendy'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 72. dakikada sağ kanattan Erkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı önünde Hakan boşa çıktı. Kaleye yönelen topu kale çizgisi önünde savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.  Stat: Atatürk Hakemler: Barış Şimşek xxx, Serdar Diyadin xxx, Mehmet Metin xxx Bucaspor: Carlos xx, Onur xx, Ediz x, Orhan Ak xx, Mulemo xx, Musa Aydın xx (Dk. 58 Mendy xx), Ragıp xx (Dk. 78 Tomas x), Leko xx (Dk. 64 Sercan x), İbrahim Dağaşan xx, Erkan xx, Emre Aktaş x Beşiktaş: Hakan xx, Erhan xx, Zapotocny xx, Ferrari xx, İbrahim Üzülmez xx, Quaresma xx (Dk. 90+2 Tabata ?), Ernst xx, Guti xx (Dk. 80 Delgado x), Necip xx, Nihat xx, Bobo xx (Dk. 84 Nobre x) Gol: Dk. 46 Bobo (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 28 Musa Aydın, Dk. 52 Mulemo, Dk. 53 Leko, Dk. 58 Ediz (Bucaspor), Dk. 35 Guti, Dk. 81 Ferrari, Dk. 86 Zapotocny (Beşiktaş) Kırmızı Kart: Dk. 75 Ediz (Bucaspor)

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