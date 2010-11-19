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Spor

BEŞİKTAŞ GALİBİYETE KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2010 14:04

-BEŞİKTAŞ GALİBİYETE KİLİTLENDİ İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Konyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Ligde sıkıntılı bir dönem geçiren ve geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek rahat bir nefes alan siyah-beyazlı ekip, alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Konyaspor karşısında 3 puanı hedefliyor. Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde, 20 puanla 6. sırada 13. haftaya giren ''Kara Kartallar'', 9 puanla 15. sıradaki Konyaspor'u yenerek, gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesi moral bulmak amacında. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Guti ile sakatlıkları bulunan Bobo ve Nihat yarınki maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca Ekrem ve Ferrari'nin de tedavileri sürüyor. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

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