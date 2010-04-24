Beşiktaş galibiyete hasret

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Kartal galibiyeti unuttu

NTV Spor'dan Mert Aydın'ın "Kartal galibiyeti unuttu" (24 Nisan 2010) başlığıyla kaleme aldığı Beşiktaş-Sivasspor maçı analizi şöyle:Geçen hafta oynanan derbi sonrasında yaşananlar kafa karıştırıcıydı. İstinye’de kazılan toprak, Beşiktaş yönetiminin ilginç itirazı ve isyanı hafta içinde medyayı meşgul etti. Bu arada futbolcuların psikolojik durumu fazla irdelenmedi. Hele hele penaltı kaçıran ve neredeyse bunu bilerek yaptığı iddia edilen Bobo’nun. Açıkçası bu puslu havayı değerlendirmek isteyen bir Sivasspor vardı. Belki en büyük rakibi Diyarbakırspor, ligin en dirençsiz (!) takımı Ankaraspor ile oynuyordu ama Sivas’ın İnönü’de alacağı 1 puan son 3 haftaya kapanması zor bir 4 puanlık fark getirecekti.Stada taraftarın jestiyle gelen Beşiktaş beklenen tempoyla değil Sivasspor’un seveceği şekilde başladı. 5’te Tello’nun kornerinde Petkovic’in topu kaybetmesi ve Holosko’nun dokunuşu autla sonuçlandı. 15’te Sivas kontrasında Cihan, Rüştü ile karşı karşıya kaldı. Ne var ki yavaş kalınca Sivok yetişip pozisyonunu bozdu. Rüştü’ye topu almak kaldı.25’te Rüştü’nün kısa pası Cihan’da kaldı. Onun soldan ortasında Mehmet Yıldız, Rüştü abisini zor durumda bırakmadı. 33’te Tello’nun kornerine kafayı Holosko vurdu. Top az farkla dışarı gitti.Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile İnönü Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.İkinci yarı farklı olur mu? 49’da Sivas atağında Mehmet, Rüştü’yü karşısında gördü. Ama o kadar yavaş vurdu ki Rüştü neredeyse geri pas sanıp ayakla vuracaktı. 50’de Bobo sol çaprazdan yan ağlarla buluşturdu topu. Beşiktaş’ın durgunluğu cesaret veriyordu Sivas’a. Nitekim 54’te Beşiktaş ceza alanı içinde paslaşan Sivaslı forvetler Cihan’ın düzgün vuruşuyla gole kavuştu: 0-1.56’da Holosko solda istediği topu aldı. Ama topu istikbalin olduğu yere yolladı. 59’da soldan Tello serbest atış kullandı. Bobo kale önünde kafayı dokundu: 1-1. 66’da Sivas kalesi önündeki karambolde Holosko dönerek yakın mesafeden topu dışarı yolladı. 74’te Bobo’nun ceza alanı içinde düşürülüşü güme gitti. 81’de Bobo buldozer gibi ceza alanına girdi. Sağındaki Holosko’ya uzattı. Slovak, rahatça kaleye bıraktı: 2-1. 86’da Kamanan sağ çaprazdan kapalı köşeye vurdu: 2-2.Belki Pazar maçlarından sonra ligin zirvesi Arap saçına dönecek. Ama bunun içinde Beşiktaş olmayacak. Şu derbi isyanı bir an önce bitse de Beşiktaş, bu yaşananları bir değerlendirse. Tek bir maçta yaşananlar, tüm sezonun sıkıntılarının nedeni olamaz.