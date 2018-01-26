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Spor

Beşiktaş, galibiyet serisine Kasımpaşa ile devam etti

Süper Lig'in 2. yarısına 2 galibiyet ile devam eden Beşiktaş istediği galibiyet serisine Kasımpaşa ile devam etti.

26 Ocak 2018 13:21

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın golleri 18. ve 25. dakikalarda Quaresma'nın asistleriyle Talisca'dan gelirken, Kasımpaşa'nın tek golü 72. dakikada Trezeguet'ten geldi.

Tempolu başlayan karşılaşmada Beşiktaş, 18. dakikada Talisca ile öne geçti. Brezilyalı ouncu Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda kafayla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Medel'in başlattığı atakla sağ kanatta topla buluşan Quaresma, topu ceza sahasına ortaladı. Talisca kafa vuruşuyla topu ikinci kez Kasımpaşa fileleriyle buluşturdu 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

İkici yarı daha düşük tempo ile sürerken, Beşiktaş'ın gollerini atan Talisca 59. dakikada bileğine aldığı darbeden sonra devam edemedi. Talisca yerine Vida oyna dahil oldu.

Beşiktaş ikinci oyuncu değişikliğini etkisiz kalan Negredo yerine 69. dakikada Lens'i alarak yaptı.

Kasımpaşa,Trezeguet ile 72. dakikada farkı bire düşüren golü attı. 2-1. Trezeguet, Mensah'ın pasında ceza sahasında topla buluştu. Topu sağa çekip vuruşunu yaparak şık bir gole imza attı. 

Beşiktaş'ın iki golünün de hazırayıcısı olan Quaresma 85. dakikada yerini Tolgay'a bırakırken açın son anlarında tempo daha çok yükseldi ve Kasımpaşa beraberlik golü için ev sahibi ekibin üstüne gelse de karşılaşma Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA

STAT: Vodafone Park
SAAT: 20:00
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KASIMPAŞA: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

(beIN Sports)
 

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