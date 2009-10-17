Beşiktaş galibiyet serisi peşinde

Milli maç arasından önce Denizlispor'u mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışan Beşiktaş, bugün sahasında saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



Turkcell Süper Lig'de 8. haftada Denizlispor'u mağlup eden Beşiktaş, bugün karşılaşacağı Kasımpaşa'yı da yenerek, üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor.



Denizlispor karşısında aldığı 3 puanın ardından, daha önce oynaması gereken, ancak Ankaraspor'un küme düşürülmesiyle hükmen galip ilan edilen ve 3 puan daha alarak toplam puanını 12'ye çıkaran siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek 3 puanlık seriyi sürdürmeyi ve zirveye yaklaşmayı istiyor.



Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, bugün saat 20.00'de, BJK İnönü Stadı'nda yapılacak ve mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Sivok, sarı kart cezası sınırında



Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Çek oyuncu Tomas Sivok, Kasımpaşa maçı öncesi kart cezası sınırında bulunuyor.



Turkcell Süper Lig maçlarında 3 kez sarı kart gören Sivok, bugünkü mücadelede kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Eskişehirspor maçında oynayamayacak.



Taraftarın tavrı



Ligde Denizlispor karşısında aldığı galibiyetle az da olsa toparlanan Beşiktaş'ta, Kasımpaşa karşılaşması öncesi yine taraftarların tepkisi merakla bekleniyor.



Turkcell Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçların ardından Denizlispor ile yapılan karşılaşmada taraftarların, başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kuruluna tepkisi olurken, buna karşı çıkanların tavrı sonrası tribünlerde kavgalar yaşanmıştı.



Gol hasretine Denizlispor maçında son verdiler



Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, ligdeki uzun süreli gol hasretine ise Denizlispor maçında son vermişti.



Denizlispor karşılaşması öncesi 372 dakika gol sıkıntısı yaşayan siyah-beyazlı ekip, ligin 8. haftasındaki karşılaşmada 49. dakikada Tabata'nın ayağından gol buldu ve uzun süreli suskunluğunu sonlandırdı.



İbrahim Toraman hazır, Holosko sakat



Beşiktaş'ta, CSKA Moskova maçında fibula kemiği kırılan Holosko, Kasımpaşa maçında görev alamayacak.



Holosko'nun yanı sıra Delgado'nun sakatlığı sürerken, sezon başında ameliyat olan ve uzun süreli tedavisi nedeniyle takımdan uzak kalan İbrahim Toraman ise oynayacak duruma geldi.