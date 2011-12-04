-Beşiktaş galibiyet peşinde İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u yendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de dış sahada İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini mağlup eden Beşiktaş, cezası nedeniyle yarın Antalya'da karşılaşacağı Ordusupor'u da mağlup ederek, son maçlarda yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Orduspor'u mağlup ederek hem zirveden kopmamaya, hem de Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv karşılaşmalarında yakaladığı ivmeyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ile Orduspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de, Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yunus Yıldırım yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maç saha kapatma cezasını yarın Orduspor karşısında çekecek. Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK tarafından 1 maç saha kapatma cezası almıştı. Bu kararın ardından siyah-beyazlı ekip, Orduspor maçını Antalya'da Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynayacak ve cezasını tamamlayacak.