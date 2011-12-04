T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş galibiyet peşinde İSTANBUL (A.A) 

04 Aralık 2011 14:02

-Beşiktaş galibiyet peşinde İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u yendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de dış sahada İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini mağlup eden Beşiktaş, cezası nedeniyle yarın Antalya'da karşılaşacağı Ordusupor'u da mağlup ederek, son maçlarda yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, Orduspor'u mağlup ederek hem zirveden kopmamaya, hem de Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv karşılaşmalarında yakaladığı ivmeyi sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ile Orduspor arasındaki karşılaşma yarın saat 20.00'de, Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Yunus Yıldırım yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maç saha kapatma cezasını yarın Orduspor karşısında çekecek.  Beşiktaş, Galatasaray ile oynanan derbi maçında taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK tarafından 1 maç saha kapatma cezası almıştı. Bu kararın ardından siyah-beyazlı ekip, Orduspor maçını Antalya'da Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynayacak ve cezasını tamamlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24