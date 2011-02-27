-BEŞİKTAŞ, GALİBİYET HASRETİNE SON VERMEK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş Futbol Takımı, 5 maçlık galibiyet hasretine yarınki Medical Park Antalyaspor maçıyla son vermek istiyor. Son 4 resmi maçını yitiren siyah-beyazlı ekip, 5 maçtır rakiplerini yenemiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da, Bank Asya 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 5-0 yenen Beşiktaş, daha sonraki 5 maçında galip gelemedi. Bu kötü dönemde Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sonu itibariyle lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne ise 2. turda veda etti. Siyah-beyazlı ekibin galibiyete hasret kaldığı son 5 resmi maçı şöyle: /* Organizasyon Maç Sonuç ------------------- ----------------------------- ----- Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1 Spor Toto Süper Lig Ankaragücü-Beşiktaş 1 - 0 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Dinamo Kiev 1 - 4 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Fenerbahçe 2 - 4 UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev-Beşiktaş 4 - 0 */ -32. RANDEVU Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sona eren maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 31 lig maçının 21'ini Beşiktaş, 3'ünü Medical Park Antalyaspor kazanırken, 7 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Siyah-beyazlıların bu süre içinde attıkları toplam 70 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 26 gol kaydedebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı. -BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA DA ÜSTÜN- Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor karşısında Antalya'da maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu. Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 15 lig maçının 8'inde sahadan galip ayrılırken, 2 kez yenildi, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. ''Kara Kartallar'', dış sahadaki maçlarda Medical Park Antalyaspor filelerini 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü. Beşiktaş, geçen sezon Antalya'da yaptığı maçı 1-0 kazandı. -BEŞİKTAŞ, 15 MAÇTIR YENİLMİYOR- Siyah-beyazlılar, Medical Park Antalyaspor karşısında son 15 maçtır ligde yenilgi yüzü görmedi. Rakibine en son 1997-98 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan maçta 1-0 yenilen Beşiktaş, daha sonra yaptığı 15 lig maçının 12'sini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı. -ANTALYA'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor arasında, Antalya'da yapılan maçların sonuçları şöyle: /* Sezon Maç Skor ------- -------------------- ---- 1982-83 Antalyaspor-Beşiktaş 2-0 1983-84 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0 1984-85 Antalyaspor-Beşiktaş 0-3 1986-87 Antalyaspor-Beşiktaş 0-1 1994-95 Antalyaspor-Beşiktaş 1-1 1995-96 Antalyaspor-Beşiktaş 0-3 1996-97 Antalyaspor-Beşiktaş 3-2 1997-98 Antalyaspor-Beşiktaş 3-3 1998-99 Antalyaspor-Beşiktaş 0-3 1999-00 Antalyaspor-Beşiktaş 2-2 2000-01 Antalyaspor-Beşiktaş 1-2 2001-02 Antalyaspor-Beşiktaş 1-4 2006-07 Antalyaspor-Beşiktaş 4-4 2008-09 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3 2009-10 Antalyaspor-Beşiktaş 0-1 */ -BEŞİKTAŞ İLK GOLE ENDEKSLİ Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon skor olarak öne geçtiği 8 maçı da kazanırken, geriye düştüğü 14 maçtan ise sadece 1'inde 3 puana ulaşabildi. Siyah-beyazlı ekip, skor olarak geriye düştüğü maçlarda sadece deplasmanda Kardemir Karabükspor'u yenebildi. Diğer 13'ünden 8'ini yitirdi, 5'inde berabere kalarak, mutlaka puan yitirdi. Beşiktaş'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk golü attığı ve yediği maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: -İLK GOLÜ ATINCA- Bucaspor-Beşiktaş: 0-1 Beşiktaş-Ankaragücü: 4-0 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor: 2-1 Beşiktaş-Sivasspor: 2-1 Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2 Galatasaray-Beşiktaş: 1-2 Beşiktaş-Bursaspor: 1-0 Beşiktaş-Bucaspor: 5-1 -İLK GOLÜ YİYİNCE- Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-2 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 1-4 (Tek galibiyet) Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1 Trabzonspor-Beşiktaş: 1-0 Beşiktaş-Manisaspor: 2-3 Kayserispor-Beşiktaş: 1-0 Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-1 Beşiktaş-Konyaspor: 2-2 Eskişehirspor-Beşiktaş: 2-0 Beşiktaş-Gaziantepspor: 1-1 (Antalya'da oynandı) İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş: 2-1 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: 1-1 Ankaragücü-Beşiktaş: 1-0 Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-4 -GÖZLER BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş, yarınki Medical Park Antalyaspor maçı öncesi özellikle savunma bölgesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Son 3 resmi maçında 8 gün içinde toplam 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de de 7 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Beşiktaş ayrıca, bu sezon oynadığı toplam 42 resmi maçın sadece 13'ünü kalesinde gol görmeden tamamlayabildi. Sezon başından bu yana Spor Toto Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 olmak üzere toplam 42 resmi maça çıkan ''Kara Kartallar'', kalelerinde toplam 48 gol gördü. Maç başına 1.14 gol yiyen Beşiktaş, 42 resmi maçın sadece 13'ünü gol yemeden bitirebilirken, diğer 29'unda ise en az 1 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkarmak zorunda kaldı. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 22 maçta 27 gol yiyen Beşiktaş, sadece 4 maçı gol yemeden tamamlayabildi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ön elemeler, grup maçları ve 2. turda toplam 14 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 8'i Dinamo Kiev'den olmak üzere toplam 15 gol yerken, bu kategoride 7 maçı gol yemeden bitirebildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da play-off turu, grup maçları ve çeyrek finalde ilk karşılaşma olmak üzere 6 kez sahaya çıkan Beşiktaş, 6 gol yerken, 2 maçta kalesini gole kapatabildi. Spor Toto Süper Lig'de 5 Aralık 2010 tarihindeki 1-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından son 7 lig maçını da gol yemeden bitiremeyen Beşiktaş ayrıca, 8'i Dinamo Kiev, 4'ü de Fenerbahçe'den olmak üzere 8 gün içinde oynadığı son 3 resmi maçında kalesinde toplam 12 gol gördü. -BOBO, MEDİCAL PARK ANTALYASPOR MAÇLARINI SEVİYOR Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Deivson Rogerio da Silva ''Bobo'''nun, Türkiye kariyerinde resmi maçlarda yarınki rakipleri Medical Park Antalyaspor'a 11 golü bulunuyor. Bobo, bu gollerden 8'ini Süper Lig'de, 3'ünü ise Türkiye Kupası'nda kaydetti. Brezilyalı futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın deplasmanda 1-0 ve bu sezon İstanbul'da 2-1 kazandığı Süper Lig maçlarında takımının 3 golüne de imza koydu. Bobo'nun, Medical Park Antalyaspor'a attığı goller şöyle: 2006-2007 Sezonu: Antalyaspor-Beşiktaş: 4-4 (Süper Lig) 3 Gol 2008-2009 Sezonu: Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3 (Süper Lig) 2 Gol Antalyaspor-Beşiktaş: 0-2 (Türkiye Kupası grup) 2 Gol Beşiktaş-Antalyaspor: 3-1 (Türkiye Kupası çeyrek final) 1 Gol 2009-2010 Sezonu: Antalyaspor-Beşiktaş: 0-1 (Süper Lig) 1 Gol 2010-2011 Sezonu: Beşiktaş-Antalyaspor: 2-1 (Süper Lig) 2 Gol -BEŞİKTAŞ'A, AVRUPA DÖNÜŞÜ YARAMIYOR Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Ukrayna takımı Dinamo Kiev'e 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların ardından Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmadan 7'sinde puan kaybetti, sadece 2'sini kazanabildi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dönüşü ligdeki 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası toplam 18 puan yitirdi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı ve 2-0 kazandığı HJK Helsinki maçı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, CSKA Sofya'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. 2-1'lik Rapid Wien galibiyetinin ardından Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 3-1 yenildiği Porto karşılaşmasından sonra da Kayserispor'a 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Porto beraberliğinden sonra evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, İstanbul'da 2-0 kazandığı Rapid Wien maçı sonrasında da Gaziantepspor maçı 1-1 bitti. Beşiktaş son olarak, Dinamo Kiev ile İstanbul'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçının ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye derbide 4-2 mağlup oldu.