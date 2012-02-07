Beşiktaş, Galatasaray'ın transferlerini emsal gösterecek

T24 - Beşiktaş’ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Avukat Ahmet Akpınar, şike ve teşvik soruşturması nedeniyle 14 Şubat’ta başlayacak mahkeme öncesinde, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah - beyazlı idareci, Beşiktaş ile ilgili yapılacak olan savunmalarda, Galatasaray'ın transfer girişimlerini emsal olarak göstereceklerini ifade etti.





Serdar Sarıdağ'ın Milliyet'teki haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası finali öncesinde Beşiktaş’ın İbrahim Akın ve İskender Alın’a yönelik transfer girişimini şikeye teşebbüs olarak değerlendirilmesini kabul etmeyen Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş’in avukatlarının, mahkeme heyetine Galatasaray’ın transfer politikasını anlatacakları bildirildi.



Sarı - kırmızılı kulübün, ara transfer için Kayserisporlu Amrabat, Manisasporlu Yiğit ve Antalyasporlu Necati ile yaptığı transfer görüşmelerinin ve gazete küpürlerinin savunma dosyasında yer alacağı ifade edildi.



Konuyla ilgili olarak açıklamaya yapan Akpınar, “Bizim amacımız Galatasaray’ı suçlamak değil, Beşiktaş’ı savunmak ve suçsuzluğumuzu ispatlamaktır. Ezeli rakibimiz tıpkı iddianamede bize yöneltilen suçlamalarda olduğu gibi rakipleriyle oynayacağı maçlar öncesinde o rakiplerin futbolcularıyla transfer görüşmelerinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra PFDK’nın, Galatasaray’ın Amrabat ile yaptığı transfer görüşmelerinde de herhangi bir etik dışı suç olmadığını belirtmiştir. Bütün bu yaşananlar savunmamızda yer alacaktır” diye konuştu.



Hatırlanacağı gibi Galatasaray’ın Amrabat ile ilgilenmesi, Kayserispor Yönetimi'ni ayağa kaldırmıştı. Kayserispor Menajeri Süleyman Hurma ise bu konuda TFF’ye şikayette bulunmuş, ancak Cim-Bom'un yaptığında bir disiplin suçu görülmemişti.

‘Hepsi mi tesadüf?’



Fenerbahçe Asbaşkanı Cihan Kamer, TRT 1'de yayınlanan Stadyum programında, Beşiktaş'ın yapacağı savunmanın benzeri bir konuşma yaptı.



Sarı-lacivertli yönetici, "Adnan Öztürk'ün açıklamalarının ardından şunları da söyleyeyim. Sizin Kayserispor maçınız var, Amrabat'a talip oluyorsunuz; Manisaspor maçınız var Yiğit'e talip oluyorsunuz. Daha sonra Antalyaspor maçından önce Necati Ateş'e talip oluyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Doka ve Sivasspor'dan Grosicki ile ilgili de benzer şeyler var. Bunların hepsi mi tesadüf?" ifadesini kullandı.



Kamer sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ünal Aysal madem çok etik bir başkan, çıkıp 'Denizlispor-Fenerbahçe maçının incelenmesini istiyorum' niye demiyor? Futbol temizlenecekse Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe üzerinden temizlenemez. Bu, fırsat haline getirilemez. Saha içinde verilen mücadeleyi saha dışına çekerek avantaj elde etmeye çalışılamaz. Herkes Türkiye formasını giyecek ve böyle mücadele edecek."



