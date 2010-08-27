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Spor

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A PARA CEZASI İSTANBUL (A.A)

27 Ağustos 2010 03:00

-BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A PARA CEZASI İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bank Asya 1. Lig'de Adanaspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle iki takıma da birer maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, bugün yaptığı toplantıda ayrıca aralarında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da olduğu çok sayıda kulübü para cezası ile cezalandırıldı. PFDK'nın verdiği cezalar şöyle: 1 maç seyircisiz oynama: Adanaspor, Mersin İdmanyurdu 2 maç: Mustafa Kemal Kılıç (Adanaspor Teknik Direktörü), Yüksel Yeşiloba (Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü) 1 maç: Toprak Kırtoğlu (Bucaspor Antrenörü) 15 bin TL: Adanaspor 10 bin TL: Beşiktaş, Konyaspor, Bucaspor 8 bin 600 TL: Diyarbakırspor 7 bin 500 TL: Sivasspor 5 bin 500 TL: Samsunspor 5 bin TL: Trabzonspor, Galatasaray, Manisaspor, Ankaragücü, TKİ Tavşanlı Linyitspor 2 bin 500 TL: Denizlispor Bin TL: Kartalspor

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