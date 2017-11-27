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Spor

Beşiktaş-Galatasaray maçının biletleri yarın satışta

İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 14

27 Kasım 2017 17:25

İSTANBUL (DHA) - Süper Lig\'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletleri, yarın satışa sunulacak. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takımın 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, saat 15.00\'te satışa çıkarılacak.
Biletlerin fiyatları şöyle:
Kategori 1: 450 lira
Kategori 2: 400 lira
Kategori 3: 350 lira
Kategori 4: 325 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 275 lira
Kategori 7: 160 lira
Kategori 8: 150 lira
VIP: 800 lira
1903 A-E BLOK: 800 lira
1903 B-D BLOK : 850 lira
1903 C BLOK: 900 lira
 

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