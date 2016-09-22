Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

24 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği öğrenildi. MHK, sezonun ve Vodafone Arena'nın ilk derbisini yönetecek isimi belirlerken, ince eleyip sık dokudu. Yapılan inceleme ve istatistiklerde Halis Özkahya'nın sakatlığının bulunması, Cüneyt Çakır'ın FIFA seminerinde olması, Umut Meler ve Volkan Bayarslan gibi isimlerin deneyimsiz olması nedeniyle derbiyi yönetecek aday hakem sayısı 3'e indirildi.



Bu isimler Bülent Yıldırım, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık oldu. Kalkavan, geçen sezon iyi performans sergilese de bu sezona daha vasat başladığı öngörülerek MHK yönetimi tarafından elendi. Hakem atama komitesi, Yıldırım ve Palabıyık arasında uzun süre düşündü ve geçen hafta dinlendirilen Ali Palabıyık'ta karar kılındı.