Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru: İlk 11'ler netleşiyor

Süper Lig'de 19. hafta Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. Sergen Yalçın yönetiminde altı haftadır kaybetmeyen ve beş maçlık galibiyet serisi sonrası Hatayspor ile berabere kalan Beşiktaş derbi maçta bu seriyi sürdürerek kazanmak ve liderliğini korumak istiyor. Gençlerbirliği'ni 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ise deplasmanda kazanarak rakibini puan durumunda geçmek istiyor.

17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak. Derbinin hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi kadroyu belirlemeye çalışıyor.

Feghouli takımla çalışmalara başladı

Sofiane Feghouli’den gelen iyi haber ise tecrübeli teknik adamı sevindirdi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçı öncesinde 11'ini belirliyor. Derbi öncesinde Feghouli’nin takımla çalışmalara başlaması, Terim’i sevindirdi.

Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Cezayirli oyuncunun derbide maç kadrosunda olması bekleniyor.

Emre Taşdemir sakat

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Emre Taşdemir’in ise sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Tedavisine başlanan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılarda kalede Okan Kocuk olacak. Savunmanın sağında Şener Özbayraklı, solunda ise Emre Taşdemir’in durumuna göre Saracchi forma giyecek.

Fatih Terim, zorlu maçta stoper ikilisini Donk ve Marcao’dan oluşturmayı planlıyor. Savunmanın önünde ise sezonun dikkat çeken ismi Taylan Antalyalı olacak.

Orta saha kurgusu ise son maçlara göre değişecek. Feghouli'nin durumuna göre Oğulcan ile Arda Turan kanatlarda, Belhanda ve Emre Kılınç ise merkezde görev yapacak.

Galatasaray’ın Beşiktaş maçındaki gol umudu ise ligde 9 kez fileleri havalandıran Mbaye Diagne olacak.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş cephesinde de Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmada görev vereceği futbolcuları belirlemeye başladı.

Averajla lider

Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş’ta derbi mesaisi sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, derbinin 11’ini taktik çalışmaların ardından belirleyecek..

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, defansın sağında Rosier'e şans verecek.

Sol bek için Rıdvan Yılmaz'ın N’Sakala’ya göre bir adım önde olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın, stoperde cezalı Welinton forma giyemeyeceği derbide, Vida’nın yanında kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

Tecrübeli teknik adam, bu mevki için Necip Uysal ve Montero arasında seçim yapacak. Sergen Yalçın'ın, hem fiziksel direncinin yüksek olması hem de son haftalardaki başarılı oyunu nedeniyle Necip'i tercih etmesi bekleniyor.

Orta sahayı Josef de Souza, Atiba ve Bernard Mensah ile oluşturmayı planlayan Beşiktaş teknik heyeti, hücum hattında değişikliğe gitmeyecek.

Bu sezon 8 gol pası veren Rachid Ghezzal'ın sağ kanatta, 11 gol ve 2 gol pasıyla takımına önemli katkı veren Cyle Larin’in sol kanatta oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İleri uçta ise Vincent Aboubakar forma giyecek.