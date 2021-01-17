Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de 19. haftanın derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen olarak açıklandı.

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde olacak.

TFF Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen olacak. Mücadelenin AVAR hakemi ise Ali Şansalan ve Ekrem Kan olarak açıklandı.

Derbi maçın hakemi ise daha önceden Cüneyt Çakır olacağı duyurulmuştu. Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.