Yılın ilk derbisi: Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş-Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçı, Josef de Souza ve N'Koudou’nun golleriyle 2-0 kazandı. Galatasaray’da Mbaye Diagne, 59. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Vodafone Park’ta oynanan ve Cüneyt Çakır’ın yönettiği derbi maçı Beşiktaş kazandı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçın skorunu Josef ve N'Koudou’nun attığı goller belirledi. Brezilyalı Josef 79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşarak topu ağlara gönderdi. Kontra atakla rakibini eksik yakalayan Beşiktaş, 90+1’de N’Koudou’nun golüyle maçı 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarı golsüz tamamlandı

Haftaya lider giren Beşiktaş maça istekli başlarken; Galatasaray kontrollü bir oyunu tercih etti. İki takımın da defans güvenliğini ön planda tuttuğu maçın ilk büyük tehlikesi Marcao'yla geldi.

33. dakikada Atiba, sarı-kırmızılı oyuncunun vuruşunu çizgiden çıkarırken; iki dakika sonra Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta attı.

İlk yarının tartışmalı anlarından biri Arda Turan ile Josef arasında yaşandı. İki oyuncunun mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır, Arda Turan'a sarı kart çıkarmadı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Diagne'ye kırmızı kart

İkinci yarı ilk yarıya göre daha sönük geçti. 58. dakikada Diagne, Montero'dan topu kapmak isterken ayağını rakibinin kafasına kadar kaldırdı. Hakem Galatasaraylı oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İlk gol Josef'ten geldi

Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının ardından Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. Topu rakip yarı sahaya yıkan Siyah Beyazlılar, 79'da Josef de Souza'nın golüyle 1-0 öne geçti.

N'Koudou maçın skorunu belirledi

Maçta son sözü 90+2'de Kevin N'Koudou söyledi. Luyindama'nın büyük hatasında Beşiktaşlı oyuncular topu kaptı. Son olarak N'Koudou meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, Beşiktaş 2-0 Galatasaray