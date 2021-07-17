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Spor

Beşiktaş Futbol A.Ş.'de yeni dönem: Ceyhun Kazancı, genel müdür olarak görev yapacak

17 Temmuz 2021 15:52

Beşiktaş, Futbol A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı'yı getirdiğini açıkladı.

Beşiktaş yeni sezonda değişikliklere gidiyor. Siyah-Beyazlı kulüp futbol şubesinin başına genel müdür olarak Ceyhun Kazancı'yı getirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı’nın getirildiğini KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle: 'Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü’ne (CEO) raporlayacağı öğrenilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"  ifadeleri yer aldı.

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