''Beşiktaş Fransız yıldız Ben Arfa'nın menajerini İstanbul'a getirdi'' iddiası

Yaz dönemi transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ın, Fransa'nın Nice takımında forma giyen yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın menajerini İstanbul'a getirdiği iddia edildi. Beşiktaş , teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğultusunda önümüzdeki senenin transferleri için harekete geçti.

Haber1903'ün haberine göre; siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa 'nın menajerini İstanbul'a getirdi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerini gezen menajerin, tesisleri çok beğendiği belirtildi.

Bu transferin önümüzdeki günlerde prensip olarak netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Nice forması giyen yıldız futbolcuya, İspanyol devi Real Madrid 'in de talip olduğu iddia edildi.

Zaman zaman Fransa Milli Takımı’na da seçilen Ben Arfa, İngiltere Premier Ligi’nde Hull City ve Newcastle United formaları da giymişti.