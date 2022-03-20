Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaştı

Beşiktaş'ın Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma üzere olduğu iddia edildi. Beşiktaş, yeni teknik direktörünü Trabzonspor karşısında takımın başında çıkarmak istiyor.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün şu anda boşta olan Valerien Ismael olacağı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre Fransız teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağlamak üzere olan Beşiktaş, yeni teknik direktörünü Trabzonspor karşısında takımın başında çıkarmak istiyor.

46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom'u çalıştırdı.

Futbol yorumcusu Sinan Engin, "Valerien Ismael büyük risk. Çok kredisi olduğunu düşünmüyorum. Ben risk olarak görüyorum. 3 dil biliyormuş ama çok önemli değil. Kapalıçarşıda'da var, 8 dil biliyorlar. Ben antrenörlüğüne bakarım." dedi.