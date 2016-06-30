Beşiktaş, Franco'yu eski takımına kiraladı

Beşiktaş, Pedro Franco'yu Kolombiya'nın Millonarios kulübüne satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı. Siyah beyazlıların 2013-2014 sezonu başında Millonarios’tan transfer ettiği Franco, eski takımına geri dönmüş oldu.

Kolombiya ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada; 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre, Teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen Pedro Franco geçen sezonun devre arasında Arjantin'in San Lorenzo kulübüne kiralanmıştı.

2013 Temmuz ayında 2.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı oyuncunun, Beşiktaş ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Pedro Franco, 2.5 sezon giydiği Beşiktaş formasıyla toplam 39 Süper Lig maçına çıkmış ve 1 gol atmıştı.