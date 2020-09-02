Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton ve Atakan Üner'i kadrosuna katan Beşiktaş, savunmasına takviye yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Atletico Madrid forması giyen 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2020-21 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid kulübünde bulunan futbolcu Francisco Montero ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Francisco Montero’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.