-BEŞİKTAŞ FORVET TAKVİYESİ YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, forvet bölgesine takviye yapmak niyetinde olduklarını söyledi. Erdoğan Toprak, transfer konusunda bugüne kadar seçici davrandıklarını belirterek, ''Transfer yapmak için oyuncu almak istemiyoruz. Eğer şartlarımıza uyan, takıma katkı yaratacağına inandığımız bir oyuncu olursa transfer yapabiliriz. Olmazsa da transfer yapmayabiliriz. Bu konuda seçici davranıyoruz'' diye konuştu. Beşiktaş olarak hedeflerini sezon başında koyduklarını anlatan Toprak, ''Avrupa'da başarı bekliyoruz. Transferlerimizi ona göre yaptık. Ligde de her zamanki gibi hedefimiz şampiyonluk. Bu sene ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Ama unutulmamalı ki, maçlar sahada oynanıyor. Umarım bu sene iyi oyunumuzu sürdürür ve şampiyonluk ipini göğüsleriz'' ifadelerini kullandı. Toprak, BJK İnönü Stadı'nın zemini konusuna da değinerek, ''Dün Karabükspor maçındaydım ve o sahanın zemini de çok kötüydü. Birçok sahada bu sorun var. Sanırım sıcak havalar çimleri etkiledi. Önemli transferler yapmışken, böyle kötü sahalarda futbolcularımızın sakatlanmalarını istemiyoruz. İnönü Stadı'nın zemininin düzeltilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' şeklinde konuştu. Takımın en golcü ismi yeni transfer Ricardo Quaresma ile ilgili bir soruya da Toprak, ''Quaresma kendisini kanıtlamış bir futbolcudur ve kalitesini ortaya koyuyor. Daha önce oynadığı bazı kulüplerde belki işler yolunda gitmemiştir ama Beşiktaş'ta yeniden eski günlerine kavuşacaktır. Beşiktaş seyircisi ile Quaresma arasında güzel bir bağ oluştu. Quaresma'nın Beşiktaş'ta bir sinerji yaratacağına inanıyorum'' diye yanıt verdi.