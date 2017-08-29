Beşiktaş forma satışlarında rekor kırdı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 12 Temmuz'dan itibaren satışta olan yeni sezon formalarından 140 bin adet satarak bu alanda kulüp rekorunu kırdı. Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, formalara gösterdikleri ilgiden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Vatan'dan Erdal Cömert'in haberine göre, 3 yıldızlı yeni sezon formalarını 12 Temmuz’da satışa çıkardıklarını ifade eden Mican, “Aradan yaklaşık 45 gün geçti ve bu süreçte 140 bin adet forma satışı gerçekleşti. Taraftarlarımız yeni sezon formalarını çok beğendiler. Bu satış rakamı bir rekor. Taraftarlarımız gerçekten kulüplerine sahip çıkıyorlar ve ciddi anlamda destek oluyorlar.

Geçen sezon 15 Haziran’dan 27 Ağustos’a kadar geçen sürede 50 bin adet forma satışı yapılmıştı. Yani bu sezonki ilgi bizi çok mutlu ediyor. Çok daha kısa bir sürede geçen sezonun neredeyse 3 katı forma satılmış vaziyette. Beşiktaşlılar’a, kulübe bu katkıyı yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Biz Kartal Yuvası mağazalarında taraftarlarımıza kaliteli ve güzel tasarımlar sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

