Beşiktaş forma satışında, tüm zamanların rekorunu kırdı

Beşiktaş’ın Kartal Yuvası’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, forma satışlarında rekora koştuklarını söyledi. Kocadağ, “Sezon başını baz alırsak şu an için tüm zamanların rekorunu kırmış durumdayız. En iyi sezonlarımızdan biri olan geçtiğimiz yıl bu dönemde 52 bin civarı forma satmışken bu yıl taraftarlarımızın göstermiş olduğu saygıdeğer ilgiyle 109 bin rakamlarını yakaladık” ifadelerini kullandı.

Vatan’da yer alan habere göre, özellikle siyah formanın taraftarlarca çok beğenildiğini belirten Kocadağ “Beyaz forma da satış rakamlarıyla siyah formayı yakalamaya çalışıyor. Kırmızı formamız ise harika bir çalışma ama satış oranlarında bu iki formanın yarısı civarında. Ama oynadığımız 5 maçta da kırmızı formayı giymedik. Bundan kaynaklı olabilir” dedi.

‘46 bin siyah sattık’

Şu an için 46 bin siyah, 42 bin beyaz ve 21 bin civarında da kırmızı forma satıldı. Bu ilginin süreceğini ve sonucunda forma satışında tüm zamanların rekorunu kıracağımızı umut ediyoruz” dedi.