T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş forma satışında, tüm zamanların rekorunu kırdı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, özellikle siyah formanın taraftarlarca çok beğenildiğini belirtti

06 Eylül 2014 15:17

Beşiktaş’ın Kartal Yuvası’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, forma satışlarında rekora koştuklarını söyledi. Kocadağ, “Sezon başını baz alırsak şu an için tüm zamanların rekorunu kırmış durumdayız. En iyi sezonlarımızdan biri olan geçtiğimiz yıl bu dönemde 52 bin civarı forma satmışken bu yıl taraftarlarımızın göstermiş olduğu saygıdeğer ilgiyle 109 bin rakamlarını yakaladık” ifadelerini kullandı.

Vatan’da yer alan habere göre, özellikle siyah formanın taraftarlarca çok beğenildiğini belirten Kocadağ “Beyaz forma da satış rakamlarıyla siyah formayı yakalamaya çalışıyor. Kırmızı formamız ise harika bir çalışma ama satış oranlarında bu iki formanın yarısı civarında. Ama oynadığımız 5 maçta da kırmızı formayı giymedik. Bundan kaynaklı olabilir” dedi.

 

‘46 bin siyah sattık’

 

Şu an için 46 bin siyah, 42 bin beyaz ve 21 bin civarında da kırmızı forma satıldı. Bu ilginin süreceğini ve sonucunda forma satışında tüm zamanların rekorunu kıracağımızı umut ediyoruz” dedi.

ETİKETLER

beşiktaşformasatışrekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24