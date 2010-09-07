-BEŞİKTAŞ FİNK'İN SÖZLEŞMESİNİ DONDURDU İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Michael Fink'in sözleşmesini dondurdu. Siyah-beyazlı kulüp, kadrosunda yabancı oyuncu kontenjanındaki fazlalık nedeniyle geçen sezon Arjantinli oyuncusu Matias Emilio Delgodo'ya uyguladığı gibi, yeni sezon öncesi de Fink'in sözleşmesini dondurma yoluna gitti. Beşiktaş Kulübü'nün ayrıca, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleştiği Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile yapacağı maçlar için UEFA'ya vereceği futbolcu listesine, Fink'in yanı sıra henüz tam olarak hazır olmadığı gerekçesiyle yeni transfer Roberto Hilbert'i dahil etmediği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Fink'in yerine, listeye Delgado eklendi. Kulüp, kupada grup aşamasına kadar her tur için UEFA'ya yeni isim listesi verebiliyor.