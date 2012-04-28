Beşiktaş finale uçtu

Beşiktaş, FIBA EuroChallenge Final Four organizasyonuna galibiyetle başladı. Siyah-beyazlı ekip, NTV Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada Szolnoki Olaj'ı 64-60 yenerek finale kaldı. Zoran Erceg 17 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu.

Beşiktaş Milangaz'da Zoran Erceg 17 sayıyla sahanın en skorer ismi olmayı başardı. 17 sayısının yanı sıra 9 da ribaund alan Erceg başarılı bir performans ortaya koyarken, David Hawkins 13 sayı, erken faul problemine girmesine rağmen Mensah-Bonsu da 13 sayı - 13 ribaundla oynadı.

Ev sahibi takımda ise Marton Bader 11 sayı - 14 ribaundla mücadele ederken, Hristo Nikolov da 13 sayıyla mücadele etti.

Beşiktaş Milangaz finalde Elan Chalon ile Triumph Lyubertsy karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Final karşılaşması Pazar akşamı 21:30'da başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak.