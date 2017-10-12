Beşiktaş: 'Fikret Orman'a şok suçlama' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ın çatı inşaatını yapan İz İnşaat'ın ortaklarından Gültekin Öbekli'nin 'Beşiktaş'ın stat inşaatından dolayı kendilerine borçlu olduğu' yönündeki haberi yalanladı.

Açıklamada, söz konusu firmanın iflas ettiğini ve iflas erteleme talebinde bulunduğunu kaydeden Beşiktaş, kalan borcun kayyıma ödeneceğini kaydetti. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca haberin kaynağı olan Fanatik gazetesi ile gerekli açıklama yapılana dek ilişkilerini durdurduklarını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Fanatik Gazetesi’nde yer alan “Fikret Orman’a Şok Suçlama” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.



Kulübümüz tarafından, “Vodafone Park Halatlı Germe Membran Çelik Çatı İmalat ve Montaj İşleri” ihalesine çıkılmış olup, 05/06/2014 tarihinde İz İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ihale edilmiştir.



İhale bedeli 16.700.000 Euro olup, KDV ile birlikte 18.336.640,93 Euro’ya bitirilmiştir.



Firma işi Fransız ortağı Freysash ile yürütürken iş sonuna doğru maddi problemler yaşamasından dolayı iflas erteleme talebinde bulunmuştur.



BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş.; işin bir an önce bitirilebilmesi için firmanın inşaatta kullandığı vinç kiralarını, İz İnşaat’ın çelik halat sistemlerini yapan firmaya olan ödemelerini, piyasada yaptırdığı ve ödeyemediği demir imalat bedellerini ve hatta İstanbul’da mal aldıkları nalburlara ödenemeyen borçlarını firma cari hesabından karşılayarak ödemiştir.



Firmanın bugün itibariyle çatı inşaatından dolayı kulübümüzden alacağı 156.256.44 Euro olup, bu ödeme de iflas erteleme durumunda olan firmaya değil, atanmış olan kayyuma ödenecektir.



Kulübümüzün bir mahkeme durumunda bile olmadığı ticari bir iş ilişkisinin tamamen gerçek dışı ve içeriğinde gerek kulübümüze gerek Başkanımıza hakarete varan saygısız, yakışıksız ifadelerin yer aldığı röportajla tam sayfa haber olarak sunulması, Fanatik Gazetesi ve bağlı olduğu Doğan Yayın Grubu yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.



Kulübümüzden görüş alınmadan, haberin doğruluğu teyit edilmeden yapılan, içerisinde kulübümüze ve Başkanımıza hakaret içeren ifadelerin olduğu bu haber ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılana dek Fanatik Gazetesi ile kurumsal ilişkilerimiz dondurulmuştur.



Kulübümüzün ayrıca haberde geçen yakışıksız ifadelerden dolayı ilgili kişiler hakkında hukuki süreci başlattığını kamuoyunun bilgilerine sunarız."