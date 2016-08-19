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Spor

Beşiktaş, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Eto'o PFDK'ya sevkedildi

Eto'o ile Beşiktaş arasındaki temaslar sonuçsuz kalmıştı

19 Ağustos 2016 20:19

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Antalyaspor'un Kamerunlu forveti Samuel Eto'o, PFDK'ya sevk edildi.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün, sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübün yazılı izni olmadan, futbolcuyla transfer görüşmelerinde bulunması suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Profesyonel Futbolcularına Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 19/6. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı FİKRET ORMAN'nın, sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübün yazılı izni olmadan, futbolcuyla transfer görüşmelerinde bulunması suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Profesyonel Futbolcularına Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 19/6. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET NUR ÇEBİ'nin, sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübün yazılı izni olmadan, futbolcuyla transfer görüşmelerinde bulunması suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Profesyonel Futbolcularına Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 19/6. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMUEL ETO O FILS'in, sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübünün yazılı izni olmadan, diğer bir kulüple transfer görüşmelerinde bulunması suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Profesyonel Futbolcularına Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 19/6. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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