-Beşiktaş, Ferrari için CAS'da dava açtı İSTANBUL (A.A) - 27.09.2011 - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., sözleşmesini tek taraflı fesheden İtalyan futbolcu Matteo Ferrari'nin, sözleşmeyi haksız feshetmesi nedeniyle hakkında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde 7 milyon 750 bin Avro tutarlı karşı dava açıldığını bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Oyuncu Matteo Ferrari, şirketimiz ile imzaladığı 17.07.2009 başlangıç tarihli sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiş ve takımımız aleyhine CAS'a başvurarak hukuki süreci başlatmıştır. Bu durum, 22.08.2011 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilmişti. Bu kerre şirketimiz, Matteo Ferrari tarafından CAS nezdinde açtığı davaya cevap vermiş olup, ayrıca oyuncu Matteo Ferrari'nin sözleşmeyi haksız feshetmesi nedeniyle hakkında CAS nezdinde 7 milyon 750 bin Avro tutarlı karşı dava açılmıştır'' denildi.