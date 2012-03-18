Beşiktaş, Fernandes'i Tottenham'a 17 milyon Euro'ya sattı

T24 - Beşiktaş’ın sezon başında Valencia’dan 2 milyon Euro’ya transfer ettiği Fernandes’in 17 milyon Euro’ya İngiliz Tottenham’a verildiği iddia edildi.

Sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş’ta flaş bir gelişme yaşandı. Mali sıkıntı içinde olan ve yeni gelecek yönetimle birlikte düzlüğe çıkmak isteyen Siyah-Beyazlılar’da takımın en önemli oyuncusu olan Manuel Fernandes’in 17 milyon Euro yani tam 40 milyon TL’ye İngiliz Premier Lig takımı Tottenham’a satıldığı ileri sürüldü.

Başkan Yıldırım Demirören’in istifa etmeden önce sürekli gittiği İspanya’da menajer Jorge Mendes’e tam yetki verdiği ve Mendes’in de İngiliz kulübü ile yaptığı görüşmelerde 17 milyon Euro’ya ön protokol yaptığı belirtildi. Büyük bir aksilik çıkmazsa Fernandes’in gelecek yıl Ada’da top

koşturacağı ifade edildi.



Portekizliler satılacak



Sezon başında 2 milyon Euro’ya Valencia’dan transfer edilen Fernandes’in 17 milyon Euro gibi bir rakama satılması ve 15 milyon Euro kar edilmesi ‘müthiş ticaret’ olarak yorumlandı. Bu arada Fernandes’in ardından sırasıyla Almeida, Quaresma ve Simao’yu da elden çıkarmayı planlayan Siyah-Beyazlılar’ın hedefi bu transferlerden yüksek bir gelir elde edilmesi yönünde.

Başkan olmasına kesin gözüyle bakılan Fikret Orman da mali kongrede yaptığı konuşmada küçülmenin şart olduğunu söylemişti. Beşiktaş’ın yeni transfer politikasının da Portekizliler’i göndererek yerlerine Almanya’dan gurbetçi gençler ve ünlü olmayan oyuncular getirmek olduğu

kaydedildi.