-BEŞİKTAŞ FERNANDES'İ BIRAKMIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Beşiktaş Kulübü, bu sezon kiralık olarak forma giyen Manuel Fernandes'in transferi için İspanya'nın Valencia Kulübü ile görüşmelere başladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği açıklamada, ''Manuel Henrique Tavares Fernandes'in transferi konusunda Valencia CF SAD kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır'' ifadelerine yer verildi. Devre arasında Valencia'dan kiralık olarak takıma gelen Portekizli oyuncu, lig maçlarında 1 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetme başarısını gösterdi. Fernandes, özellikle son maçlardaki performansıyla göz doldurmuştu.