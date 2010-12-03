-BEŞİKTAŞ FERNANDES İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - Futbolda ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol ekibi Valencia'nın Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve ticaret A.Ş.'den, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen yazıda, ''Şirketimiz, Valencia'nın oyuncusu Manuel Fernandes'in transferi konusunda görüşmelere başlamıştır'' ifadesi kullanıldı. 24 yaşında ve 1.75 metre boyundaki Portekizli futbolcu, orta sahada görev yapıyor.