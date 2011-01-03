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Spor

BEŞİKTAŞ FERNANDES İÇİN 985 BİN AVRO ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2011 13:04

-BEŞİKTAŞ FERNANDES İÇİN 985 BİN AVRO ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Beşiktaş, İspanya'nın Valencia takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile ilgili ayrıntıları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin KAP'a gönderdiği açıklamada, Fernandes'in 2010-2011 sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşıldığı bildirildi. Bu konuda hem oyuncu, hem de kulübü Valencia ile anlaşmanın sağlandığı vurgulanan açıklamada, ''Sezon sonunda transfer opsiyonumuz bulunmak kaydıyla futbolcu 2010-2011 sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Anlaşma karşılığında kulübüne 985 bin 845 avro, oyuncuya ise sezon sonuna kadar 100 bin avro ödenecektir'' ifadelerine yer verildi.

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