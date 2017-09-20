Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi eski futbolcu ve spor yorumcusu Oktay Derelioğlu, "Beşiktaş, Fenerbahçe'yi parçalar" yorumunu yaptı.

Beşiktaş futbolcularının özgüvenine vurgu yapan eski milli futbolcu, Fenerbahçe'nin artık korkulacak bir takım olmadığı görüşünü savundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Derelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kartal’da özgüven mükemmel. Hangi mevkiye bakarsanız bakın hepsi yıldız. Beşiktaş bu formu ve yıldız isimleriyle Fenerbahçe’yi parçalar. Fenerbahçe’de Valbuena dışında 2. bir yıldız sayamıyorum. Alanya maçında aldıkları skor yanıltıcı. Beşiktaş Kadıköy’de 3 puana bu kez çok yakın.

"Beşiktaş, rakibi karşısında çok ağır basıyor"

Fenerbahçe ile Beşiktaş cumartesi günü dev derbide karşı karşıya gelecek. 2 tarafı tartıya koyduğumuzda Beşiktaş rakibi karşısında çok ağır basıyor. Fenerbahçe’nin en büyük artısı saha ve seyirci avantajı olmasına rağmen Sarı-Lacivertliler son zamanlarda bu avantajını kullanamıyor. Çünkü taraftarı eskisi kadar maçlara ilgi göstermiyor. Ancak derbi maçı olduğu için belki bu kez takımlarını yalnız bırakmayabilirler.

"Fenerbahçe'nin futbolunu hiç beğenmiyorum"

Fenerbahçe’nin oynadığı futbolu hiç beğenmiyorum. Sürekli yana oynamayı seviyorlar. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi’ne çok iyi başladı ve moralleri üst düzeyde. Ligde de iyi gidiyorlarlar. 2 sene üst üste şampiyon olmaları da onlara özgüven kazandırdı.

"Beşiktaş normal oyununu oynarsa..."

Kartal ayrıca iskeleti sağlam bir takım. Beşiktaş normal oyununu oynarsa Fenerbahçe’yi Kadıköy’de çok rahat geçecektir. Fenerbahçe’nin Alanyaspor önünde elde ettiği skor aldatıcı. Fenerbahçe’nin kadrosunda uyumsuzluk var. Bu da onları olumsuz etkiliyor.

Beşiktaş nereden bakarsanız bakın yıldızlar topluluğu. Fabri kalede güven veriyor. Pepe ve Tosic birbiriyle çok uyumlu. Caner de iyi işler yapıyor. Orta sahada Atiba, Ryan Babel, Oğuzhan, Quaresma Talisca, forvette de Cenk Tosun gibi çok önemli silahlar var.

"Tek handikap Kadıköy"

Fenerbahçe’de oyuncu saymaya kalkarsam Valbuena dışında ikinci bir ismi söyleyememem. Beşiktaş’ın tek handikapı Kadıköy’de uzun yıllar galip gelememesi. Bu psikolojik olarak takımı olumsuz olarak etkileyebilir. Geçen yıl orada 0-0 berabere kalmışlardı.

"Fenerbahçe artık korkulacak bir takım değil"

Beşiktaş, Konyaspor maçındaki oyununu bile oynasa bu galibiyet için yeterli. Bu maçta kanat organizasyonları ve hücum varyasyonlarını iyi yapılmalı. Beşiktaş derbide normal oyununu oynarsa çok kazanır. Çünkü Fenerbahçe korkulacak bir takım değil artık.”

Süper Lig’de ve Avrupa’da farklı takımlarda 1992-2008 yılları arasında 16 yıl boyunca top koşturan Oktay Derelioğlu; Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımların formasını giydi. Milli takım formasıyla 19 maça çıkan golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol kaydetti.