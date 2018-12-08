Beşiktaş, Fenerbahçe'den özür diledi

Beşiktaş'ın iletişimden sorumlu yöneticisi Candaş Tolga Işık, BJK TV'de çalışan bir spikerin Akhisarspor-Fenerbahçe maçı için, "sezonun en önemli derbilerinden biri" ifadesini kullanması nedeniyle Fenerbahçe'nin İletişimdem Sorumlu Yöneticisi Metin Sipahioğlu'nu arayarak özür diledi.

Futbol Arena'ya konuşan Beşiktaş'ın iletişimden sorumlu yöneticisi Candaş Tolga Işık, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin İletişimdem Sorumlu Yöneticisi sevgili Metin Sipahioğlu'nu aradım. Yayındaki arkadaşımız kendi de üzgün ve yanlış anlaşıldığını söylerek özür diledi. Ancak Beşiktaş'ın resmi kanalından ezeli rakibimize yönelik böyle bir ifadeyi asla doğru bulmadığımızı, tavsip etmediğimizi iletişimden sorumlu yönetici olarak bizzat kendi adıma da özrümle birlikte dile getirdim. Kendisi de büyük bir nezaketle karşılık verdi ve hassasiyetimiz için teşekkür etti. Beşiktaşlılık rakibe saygıdır. Beşiktaş ve Fenerbahçe sadece iki ezeli rakip değil, aynı zamanda iki ebedi dost. Bizlerin vazifesi bu rekabet kadar bu dostluğu da korumak ve devam ettirmektir" şeklinde konuştu.