Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 10 numaraları 26 haftada ne yaptı?

Geride kalan 26 haftada Sneijder, Diego ve Sosa’yı isabetli şut oranında ikiye katladı. Sarı-Lacivertli ekibin Brezilyalısı ise en iyi pas yüzdesine sahip oyuncu oldu. Beşiktaş’ın Arjantili yıldızı Sosa asist krallığında tüm rakiplerinin zirvesinde.

Özgür Düşünce gazetesinden Serkan Kanca’nın derlemesine göre, ligde orta sahada mücadele eden usta ayaklar Wesley Sneijder, Jose Sosa ve Diego Ribas, geride kalan 26 haftada birbirinden ilginç istatistikler ortaya koydu.

Şampiyonluk yarışında erken havlu atan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı, maç başına çektiği 2,8 şut ile forvet oyuncularına bile parmak ısırttı.

Gomez'den sonra ligde maç başına en fazla şut ortalamasına sahip Sneijder'in isabetli şut oranı ise 1,2. Fenerbahçe'nin garantici oyun anlayışına uyum sağlayan Diego Ribas, maç başına yüzde 84,4'lük isabetli pas yüzdesi ile iki rakibini geride bıraktı. Tangocu Jose Sosa 9 asistle ligin zirvesine kurulurken attığı 5 golle de rakiplerine gözdağı verdi.

İsviçre çakısı Sosa

Bu sezon Beşiktaş'ın başı sıkıştığında, Arjantinli yıldızı Jose Sosa duruma uygun bir çözüm üretti. Ligde 23 maçta, maç başı ortalama 76 dakika sahada kalan Arjantinli, 5 gol atarken 9 asist yaptı. Kritik maçlarda ya harika bir serbest vuruş ya da muhteşem bir asist ile takımına galibiyeti kazandıran Sosa, ligde maç başına 0,9 top çalma, 0,8 hava topu kazanma ve 0,6 şut ile oynadı. Geçtiğimiz sezonki 5 gol, 8 asistlik performansını şimdiden geride bırakan Sosa, Kartal'a en çok katkı yapan oyunculardan.

Diego aynı Diego

F.Bahçe'nin çok şey beklediği Brezilyalısı Ribas, bu sezon ligde 21 maçta görev aldı. 2 gol, 5 asistle oynadı. Brezilyalının performansı Sarı-Lacivertli taraftarlardan eleştiri alsa da aslında Diego son 3 sezondur benzer istatistiklerle oynuyor. Geçtiğimiz yıl 3 gol, 6 asist yapan Brezilyalı, bu sezonun geri kalanında 1 gol, 1 de asist yaparsa aynı performansı yakalayacak. Brezilyalı, 2012-13'te Bundesliga'da Wolfsburg ile başlayıp La Liga'da Atletico Madrid ile sürdürdüğü sezonda da çıktığı 28 maçta 4 gol, 3 asistle oynamıştı.

Hollandalı vuruyor

Ligde çıktığı 21 maçta, 5 gol, 6 asistle oynayan Wesley Sneijder'ın dikine oyunu, pas yüzdesini yüzde 82'lere çekmiş durumda. Ligde maç başına 83 dakika sahada kalan Hollandalı, 9 sarı kart gördü. Beşiktaşlı Sosa'nın 1, Fenerbahçeli Diego'nun 3 sarı kartı bulunuyor. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuna, çıktığı 31 maçta ürettiği 10 gol, 3 asistle katkı yapan Sneijder, bu sezon hiç hava topu kazanamadı.

Sosa: Jose Sosa, Beşiktaş formasını toplam 70 maçta terletti. 12 gol attı. Metalist Kharkiv yıllarından sonra kariyerinin en verimli dönemini Kartal'da yaşıyor. Arjantinli oyuncu Kharkiv ile çıktığı 86 maçta 19 gol atmıştı.

Deigo: Diego, Brezilya Milli Takımı ile 36 maça çıktı. 4 gol attı. Bu sezon F. Bahçe'nin ligde ve tüm kupalarda ise formasını toplam 36 kez giydi.

Sneıjder: 2013 yılının Şubat ayında G.Saray'a transfer olduğunda piyasa değeri 17 milyon euroydu. Hollandalı'nın şu anki değeri ise 13.5 milyon euro.