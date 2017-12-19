Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş Kulübü, \"çirkin ve kötü tezahüratı\" ile \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe\'nin ise \"saha olayları\" ve \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle, Galatasaray\'ın da \"saha olayları\" sebebiyle PFDK\'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) yapılan sevk raporları şöyle;

1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü\'nün 16.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı\'nın 4. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü\'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü\'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü\'nün 18.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATİKER KONYASPOR Kulübü\'nün 18.12.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu ZEKİ SİNANOĞLU\'nun 16.12.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 17.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü\'nün 16.12.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ÜMRANİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET İPEK\'in 16.12.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 17.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ELAZIĞSPOR Kulübü\'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ELAZIĞSPOR Kulübü Başkanı SEDAT KARATAŞ\'ın aynı müsabakadaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 19.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ADANA DEMİRSPOR Kulübü\'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SAMSUNSPOR Kulübü\'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

14- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü\'nün 17.12.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

15- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK\'ın 18.12.2017 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/1-e maddesi uyarınca ve \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 19.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

16- HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu ÜBEYD ADIYAMAN\'ın 16.12.2017 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"saldırısı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.