Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe \"çirkin ve kötü tezahüratı\", Galatasaray ise \"saha olayları\" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği\'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na yapılan sevk raporları şöyle;

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün 13.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RYAN GUNO BABEL\'in aynı müsabakadaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 14.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KAYSERİSPOR Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Müsabakaları Statüsünün 5/2. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BURSASPOR Kulübü\'nün 16.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR -OSMANLISPOR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu JIRES KEMBO EKOKO\'nun aynı müsabakadaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 17.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü\'nün 13.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki \"merdiven boşluklarının boş bırakılmaması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/3. maddeleri uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ÜMRANİYESPOR Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ELAZIĞSPOR Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

12- DENİZLİSPOR Kulübü\'nün 16.10.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KARŞIYAKA Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-KARŞIYAKA A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ALTAY Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan ALTAY-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

15- FETHİYESPOR Kulübü idarecisi KÖKSAL KUVVET FERİZCAN\'ın 14.10.2017 tarihinde oynanan ALTAY-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 15.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ŞANLIURFASPOR Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-SAKARYASPOR A.Ş TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca, \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi \" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SARIYER Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

18- İNEGÖLSPOR Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

19- MERSİN İDMANYURDU Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMANYURDU-SİVAS BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

20- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü antrenörü METİN AKÇİÇEK\'in 14.10.2017 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 15.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

21- BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖZGÜR ZENGİN\'in 15.10.2017 tarihinde oynanan BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 16.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

22- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü LEVENT DEVRİM\'in 15.10.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 16.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

24- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

25- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. ve 6/7. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

26- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 14.10.2017 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 15.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü\'nün 6/8. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

28- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu RECEP METİN\'in 15.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 16.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

İSTANBUL / DHA